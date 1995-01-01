Что бы я делал на месте Владимира Дубровского сочинение

Гость: Гость:

Я бы на месте Дубровского не сдалась, пытаясь выжить, но мне ему это не удавалось, а мне удастся, на его стороне я бы не женилась на Марии Троекуровой, не пряталась бы, на его месте, я бы хотела бы найти это дупло, в которое мальчик Саша должен был положить кольца