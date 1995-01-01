Что бы я делал на месте Владимира Дубровского сочинение

Литература
Что бы я делал на месте Владимира Дубровского сочинение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы на месте Дубровского не сдалась, пытаясь выжить, но мне ему это не удавалось, а мне удастся, на его стороне я бы не женилась на Марии Троекуровой, не пряталась бы, на его месте, я бы хотела бы найти это дупло, в которое мальчик Саша должен был положить кольца
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было...
Ответить
География
В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C...
Ответить
Алгебра
Вычислить m^3+p^3, если m+p=7 и mp=2
Ответить
Литература
Помогите озаглавить главы из романа Дубровский А.С. Пушкин пожалуйста
Ответить
География
Где находится остров Бали ? и Где находится Дамениканская РИСПУБЛИКА? ??
Ответить