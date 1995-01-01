Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сначала

Математика

Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сначала

Автор: Гость