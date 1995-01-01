Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сначала
Математика
Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сначала
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть начальное число кустов это x , тогда конечное 4x x+4x=30 5x=30 x=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
В каком году Казахстан стал полноправным членом Содружества Независимых Государ??тв (СНГ)? A) 30 августа 1995 года. B) 10 января 1999 года. C...