Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сначала

Математика
Решить задачу .на грядке росла клубника.на эту грядку посадили ещё 30 кустов клубники. после этого на ней оказалось в 4 раза больше кустов.чем было. сколько кустов клубники росло на грядке сначала
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть начальное число кустов это x , тогда конечное 4x x+4x=30 5x=30 x=6
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