Что было причиной ссоры Гринева и Швабрина? рассказ Капитанская дочка.
Литература
Что было причиной ссоры Гринева и Швабрина? рассказ Капитанская дочка.
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Герои повести Пушкина Петр Гринев и Алексей Швабрин сразу же привлекают внимание читателя. С самого начала знакомства с ними выясняется, что общего у этих людей очень и очень мало. Впрочем, они оба молоды, дерзки, горячи, умны и, вдобавок ко всему, имеют дворянское происхождение. Судьба распорядилась таким образом, что оба они оказались в далекой крепости и оба влюбились в капитанскую дочку Машу Миронову. И именно в чувстве к Маше начинает проявляться различие между героями. Еще до того как Петр Гринев познакомился с Машей, Швабрин уже позаботился о том, чтобы представить ее потенциальному сопернику «совершенною дурочкою» . Швабрин язвителен и насмешлив, он пытается осмеять все и всех вокруг себя. Именно поэтому Гриневу становится все труднее и труднее с ним общаться. «С А. И. Швабриным, разумеется, виделся я каждый день; но час от часу беседа его становилась для меня менее приятною. Всегдашние шутки его насчет семьи коменданта мне очень не нравились, особенно колкие замечания о Марье Ивановне. Другого общества в крепости не было, но я другого и не желал» . Первая крупная ссора, которая привела к дуэли, вспыхнула между Швабриным и Гриневым именно из-за Маши. Швабрин вознамерился опорочить честное имя девушки, попытался показать ее в самом невыгодном свете. Ссора показала Гриневу истинное лицо его противника. И он уже совсем иначе оценивает своего недавнего собеседника, с которым до этого пребывал в самых дружеских отношениях. Уже только потом Петр Гринев узнает, что, оказывается, Швабрин питает к Маше нежные чувства. Он даже сватался к капитанской дочке, правда, получил отказ. Только тогда Петр Гринев догадался, что на самом деле Швабрин специально хотел опорочить бедную девушку в его глазах. Швабрин опасался соперничества и делал все возможное, чтобы устранить препятствие в лице Гринева. Читателю кажется удивительным, что такая простая девушка, как Маша Миронова, могла вызвать к себе интерес у Швабрина. Очевидно, скромное изящество, чуткость и нежность Маши показались Швабрину вполне достойными внимания. Отказ Маши ранит самолюбие Швабрина и делает невозможным продолжение с ней каких-либо отношений. Надо ли говорить, что счастливый влюбленный Петр Гринев быстро становится врагом Швабрина. Швабрин не отличается благородством. Именно поэтому он легко совершает предательство и переходит на сторону Пугачева. Как был изумлен Петр Гринев, когда увидел Швабрина среди приближенных Пугачева. О чем может свидетельствовать предательство дворянина? Прежде всего это означает, что слово «честь» — для него пустой звук. Швабрин боится расстаться с жизнью, и он готов на все ради своего спасения, поэтому и встает на сторону мятежников. И теперь забыта присяга, данная государыне, забыты все идеалы и традиции дворянства. Гринев получил воспитание в семье отставного военного и сам стал офицером. Офицерская честь для него превыше всего. Поэтому, невзирая на смертельную опасность, Гринев не изменяет воинской присяге и осмеливается вступиться за осиротевшую Машу Миронову. Таким образом, соперники в любви оказываются по разные стороны баррикады. Два офицера — Петр Гринев и Алексей Швабрин — ведут себя совершенно по-разному: первый следует законам офицерской чести и хранит верность воинской присяге, второй с легкостью становится предателем. Гринев и Швабрин — носители двух принципиально разных мировоззрений. Именно такими их изображает автор повести «Капитанская дочка».
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