Помогите пожалуйста 10 баллов Как можно скорее

Гость: Гость:

Миф это повествование, передающее представления людей о мире, месте человекав нём, о происхождении всего сущего, о богах и героях. Загадка — метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; на основании выше изложенного человек и должен отгадать задуманный предмет. Загадки встречаются у всех народов , на какой бы ступени развития они не стояли. Жанр (от фр. genre — род) — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. Посло́вица — малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. Поговорка — словосочетание, отражающее какое-либо явление жизни, один из малых жанров фольклора. Ска́зка — один из жанров фольклора, либо литературы. Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым концом. Мора́ль ( лат. moralitas, термин введён Цицероном[1][2] от лат. mores — общепринятые традиции, негласные правила) — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Аллего́рия (от др.-греч. ἀλληγορία — иносказание) — художественное представление идей ( понятий) посредством конкретного художественного образа или диалога. Эпи́тет (от др.-греч. ἐπίθετον — «приложенное») — определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Риторическое обращение — стилистическая фигура: обращение, носящее условный характер. В нём главную роль играет не текст, а интонация обращения.