Помогите пожалуйста 10 баллов Как можно скорее

Литература
Помогите пожалуйста 10 баллов Как можно скорее
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Миф это повествование, передающее представления людей о мире, месте  человекав нём, о  происхождении всего сущего, о  богах и героях. Загадка  —  метафорическое выражение, в котором один предмет изображается посредством другого, имеющего с ним  какое-нибудь, хотя бы отдалённое сходство; на основании выше изложенного человек и  должен отгадать задуманный предмет. Загадки встречаются у всех народов , на какой бы ступени развития они не стояли. Жанр (от  фр. genre — род) — общее понятие, отражающее наиболее существенные свойства и связи явлений мира  искусства, совокупность формальных и содержательных особенностей произведения. Посло́вица — малая форма народного поэтического творчества, облачённая в краткое, ритмизованное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. Поговорка — словосочетание, отражающее какое-либо явление жизни, один из  малых жанров фольклора. Ска́зка — один из жанров  фольклора, либо  литературы.  Эпическое, преимущественно прозаическое произведение волшебного характера, обычно со счастливым концом. Мора́ль ( лат. moralitas, термин введён  Цицероном[1][2] от  лат. mores — общепринятые  традиции, негласные правила) — принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном,  добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. Аллего́рия (от  др.-греч. ἀλληγορία —  иносказание) — художественное представление  идей ( понятий) посредством конкретного  художественного образа или  диалога. Эпи́тет (от  др.-греч. ἐπίθετον — «приложенное») —  определение при слове, влияющее на его выразительность, красоту произношения. Риторическое обращение — стилистическая фигура:  обращение, носящее условный характер. В нём главную роль играет не текст, а интонация обращения. 
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