Найди площадь и периметр прямоугольника если его длина 17 дециметров а ширина на 8 ??ециметров меньше длинны

Математика

Найди площадь и периметр прямоугольника если его длина 17 дециметров а ширина на 8 ??ециметров меньше длинны

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