Найди площадь и периметр прямоугольника если его длина 17 дециметров а ширина на 8 ??ециметров меньше длинны

Математика
Найди площадь и периметр прямоугольника если его длина 17 дециметров а ширина на 8 ??ециметров меньше длинны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 17-8= 9 дм- ширина 2. 17*9= 153 дм- площадь 3. 17+8=25 дм- периметр
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