Принесла ли революция положительные изменения в Европе?
История
Принесла ли революция положительные изменения в Европе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Промышленная революция связана не просто с началом массового применения машин, но и с изменением всей структуры общества. Она сопровождалась резким повышением производительности труда, быстрой урбанизацией, началом быстрого экономического роста (до этого экономический рост, как правило, был заметен лишь в масштабах столетий) и увеличением жизненного уровня населения. Промышленная революция в Европе и США позволила на протяжении жизни всего лишь 3—5 поколений перейти от аграрного общества (где большинство населения вело натуральное хозяйство) к индустриальному.
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