Из предложенных слов составьте определение и укажите какому понятию оно соответствует: 1. Наказания к норм применяемые установленых меры нарушения. 2. Нарущающее любое права какие-либо нормы деятельности. 3. Силой нормативно...

Обществознание

Из предложенных слов составьте определение и укажите какому понятию оно соответствует: 1. Наказания к норм применяемые установленых меры нарушения. 2. Нарущающее любое права какие-либо нормы деятельности. 3. Силой нормативно - правовой высший акт обладающий юридической.

Автор: Гость