Из предложенных слов составьте определение и укажите какому понятию оно соответствует: 1. Наказания к норм применяемые установленых меры нарушения. 2. Нарущающее любое права какие-либо нормы деятельности. 3. Силой нормативно...

Обществознание
Из предложенных слов составьте определение и укажите какому понятию оно соответствует: 1. Наказания к норм применяемые установленых меры нарушения. 2. Нарущающее любое права какие-либо нормы деятельности. 3. Силой нормативно - правовой высший акт обладающий юридической.
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Наказание или ответственность
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