Догорала- выпонить морфемный разбор; выполнить морфологический разбор слова. Заря-выпонить фонетический разбор слова. На землю- выполнить морфологический разбор слова. Легли- выпонить морфологический разбор слова. Вечерни...

Русский язык
Догорала- выпонить морфемный разбор; выполнить морфологический разбор слова. Заря-выпонить фонетический разбор слова. На землю- выполнить морфологический разбор слова. Легли- выпонить морфологический разбор слова. Вечерние-выполнить морфемный разбор слова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ДОГОРАЮ Часть речи: Глагол (личная форма) Грамматика: Изъявительное наклонение, настоящее время, 1 лицо, единственное число, непереходный, несовершенный вид
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