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Пожайлуста! 83 номер.
Математика
Пожайлуста! 83 номер.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
70:35=2 год 140:2=70 км/год
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