СРОЧНО!!! Краткое сочинение "Один день из жизни крестьянина" (средние века).

Гость: Гость:

Крестьянин, был жалким в этом мире, так казалось некоторым, в основном чтоб получить деньги или хоть какой нибудь доход, они устраивались на работу к феодалу, те работали по дням иль по часам, если крестьянин работал хорошо даже отлично, его поощеряли, в основном функция была такова: крестьянин устраивался к феодалу на его земле, на земле феодала он работал, выращивал, может даже и жил, но доход делился на половину к тому что феодал на %2 забирал от половины, крестьянин был как обычный житель и ладил с местными