Укажите, какой частью речи являются слова три и одиннадцать в данном ниже предлож??нии. В городе сохранились три старинных действующих монастыря,многочисленные церкви,открыто одиннадцать музеев.
Русский язык
Укажите, какой частью речи являются слова три и одиннадцать в данном ниже предлож??нии. В городе сохранились три старинных действующих монастыря,многочисленные церкви,открыто одиннадцать музеев.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Три- числительное, одиннадцать- числительное
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