Сочинение-описание про дом-музей Чапаева

Гость: Гость:

Мне очень нравится моя комната. Она уютная, теплая и светлая, потому что в ней большое окно. Мой письменный стол стоит у окна. Когда я устаю, люблю смотреть в окно на то, как качаются вершины деревьев, куда-то плывут облака, меняются краски на закате солнца. Рядом со столом - книжный шкаф. В нем мои любимые книги и игрушки: мишка, Знайка, Незнайка. Я с ними сейчас не играю, и они грустят. Наверное, вспоминают, как совсем недавно я шила им разные одежки, устраивала с мамой и сестренкой спектакли. Напротив шкафа, у противоположной стены, стоит моя кровать. Это мой розовый остров. Розовый - потому что кровать накрыта розовым покривалом. На этом острове я с подружками секретничаю и мечтаю. А ночью на моем волшебном острове мне снятся сказочные сны. Я очень люблю свою комнату.