Сочинение-описание про дом-музей Чапаева
Русский язык
Сочинение-описание про дом-музей Чапаева
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне очень нравится моя комната. Она уютная, теплая и светлая, потому что в ней большое окно. Мой письменный стол стоит у окна. Когда я устаю, люблю смотреть в окно на то, как качаются вершины деревьев, куда-то плывут облака, меняются краски на закате солнца. Рядом со столом - книжный шкаф. В нем мои любимые книги и игрушки: мишка, Знайка, Незнайка. Я с ними сейчас не играю, и они грустят. Наверное, вспоминают, как совсем недавно я шила им разные одежки, устраивала с мамой и сестренкой спектакли. Напротив шкафа, у противоположной стены, стоит моя кровать. Это мой розовый остров. Розовый - потому что кровать накрыта розовым покривалом. На этом острове я с подружками секретничаю и мечтаю. А ночью на моем волшебном острове мне снятся сказочные сны. Я очень люблю свою комнату.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В бочке было 45 л кваса.За день продали три пятых частей этого количества и еще 5 л.С??олько литров кваса осталось в бочке?Заранее спс!
Русский язык
Укажите, какой частью речи являются слова три и одиннадцать в данном ниже предлож??нии. В городе сохранились три старинных действующих монастыря,мн...
Обществознание
Из предложенных слов составьте определение и укажите какому понятию оно соответствует: 1. Наказания к норм применяемые установленых меры нарушени...
Русский язык