В бочке было 45 л кваса.За день продали три пятых частей этого количества и еще 5 л.С??олько литров кваса осталось в бочке?Заранее спс!

Математика

В бочке было 45 л кваса.За день продали три пятых частей этого количества и еще 5 л.С??олько литров кваса осталось в бочке?Заранее спс!

Автор: Гость