В бочке было 45 л кваса.За день продали три пятых частей этого количества и еще 5 л.С??олько литров кваса осталось в бочке?Заранее спс!
Математика
В бочке было 45 л кваса.За день продали три пятых частей этого количества и еще 5 л.С??олько литров кваса осталось в бочке?Заранее спс!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: 45÷5*3=27(л)- 27+5=32(л)-продали 45-32=13(л)-осталось ответ: 13 литров
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