Запиши назвпние продуктов , которых есть эти витамины C D A

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■ Витамин А: Зеленые и жёлтые овощи (морковь, тыква, сладкий перец, шпинат, брокколи, зелёный лук, зелень петрушки) , бобовые (соя, горох) , персики, абрикосы, яблоки, виноград, арбуз, дыня, шиповник, облепиха, черешня; травы (люцерна, листья бурачника, корень лопуха, кайенский перец, фенхель, хмель, хвощ, ламинария, лимонник, коровяк, крапива, овёс, петрушка, мята перечная, подорожник, листья малины, клевер, плоды шиповника, шалфей, толокнянка, листья фиалки, щавель) . Рыбий жир, печень (особенно говяжья) , икра, молоко, сливочное масло, маргарин, сметана, творог, сыр, яичный желток. Лучшие источники витамина А- рыбий жир и печень, следующими в ряду стоят сливочное масло, яичные желтки, сливки и цельное молоко. ■ Витамин С: Шиповник, можжевельник, перец красный сладкий, облепиха, перец зеленый сладкий, киви, смородина черная, жимолость, петрушка, капуста брюссельская, укроп, боярышник, брокколи, калина, капуста цветная, земляника (клубника) , капуста краснокочанная апельсин, шпинат, грейпфрут, капуста белокочанная, щавель, лимон, мандарин. ■ Витамин Д: Рекордсмен по содержанию витамина Д - рыбий жир. Еще данный витамин содержится в кисломолочных продуктах, твороге, сыре, в растительном и сливочном масле, желтках яйца, морепродуктах, печени рыб (наибольше в палтусе и треске) , в рыбьем жире, тунце, сельди, макрели, скумбрии. В молоке витамина не так много, да и к тому же в нём наличествует фосфор, который препятствует его усвоению. Овсянка, петрушка, картофель, а еще некоторые травы такие, как люцерна, зелень одуванчика, крапива, хвощ, овёс, петрушка, картофель, люцерна, хвощ, одуванчик, крапива. Как становится понятным в растительных продуктах витамина D совсем немного, по этой причине вегетарианцам стоит обратить особенное внимание на продукты, имеющие животное происхождение.