возникновение фотосинтеза сделал возможным а-появление эукариот б-возникновени?? аэробного дыхания в-появление хемосинтезирующих бактерий г-появление полового процесса
Биология
возникновение фотосинтеза сделал возможным а-появление эукариот б-возникновени?? аэробного дыхания в-появление хемосинтезирующих бактерий г-появление полового процесса
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Появление полового процесса
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