Прош помогите соч на тему как нужно вести себя в школе но так что бы я брала интерв??ю Заранее спасибо

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Прош помогите соч на тему как нужно вести себя в школе но так что бы я брала интерв??ю Заранее спасибо
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа-это самое важное в жизни человека .И в каждой школе есть свои правила .Во время уроков нельзя шуметь и с кем-то разговаривать .Ещё нужно носить специальную школьную форму. Но бывают и такие ученики которые её практически не носят. Главное правило - каждый день посещать школу и не пропускать ни один урок .Так же нельзя грубить учителям и старшеклассникам . Нужно слушать учителя и выполнять все его указания .И конечно же надо стараться учиться чтобы не получить плохую оценку.
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