Что делаем каждый день?j
Обществознание
Что делаем каждый день?j
Ответ(ы):
Гость:
Спим ,чистим зубы,ходим в школу,кушаем,делаем уроки,играем.... летом:купаемся,загораем... зимой:играем в снежки ,лепим снеговика..... да мы столько всего делаем что не перечислить за всю жизнь
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