Что делается в нашем городе для охраны воздуха!? Помогите прошу! город самара.

Окружающий мир
Что делается в нашем городе для охраны воздуха!? Помогите прошу! город самара.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В городе Самара,для сохранения воздуха,сажают многочисленные растения с большой отдачей кислорода,а так же создаются мероприятия по сохранению воздуха.
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