P,C,Cl напишите ковалентную неполярную связь

Химия
P,C,Cl напишите ковалентную неполярную связь
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Гость:
Просто добавляешь степень 2 :P^2, C^2,Cl^2
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