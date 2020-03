Продолжи рассказ про кота этой

Гость: Гость:

Nous avons un chat habite. Dès qu'il est apparu, nous l'avons appelé le marquis pour sa beauté et fière humeur. Mais il ne voulait pas répondre à ce nom. Mais il aimait le nom Fluffy. Il est-il vraiment, comme il race de Sibérie et manteau dans ses longues, moelleux et doux, comme de véritables plumes. Nature peint canon dans la couleur de fumée gris, tandis que le ventre, les jambes et triangle sur le visage - blanc. La queue est moelleux, comme un ventilateur. Il porte fièrement, comme undrapeau. Et avec l'aide de la queue, il exprime son humeur: yanks, lorsqu'il est en colère, bat les jambes de sa grand-mère lorsqu'ils ne sont pas donnés là, déplacez doucement la pointe, lorsque vous êtes satisfait. Nos petits prédateurs de chat, et en raison de la surpêche dans le sous-sol de notre maison pour toutes les souris. Il est intelligent, intelligent. Et qu'est-ce qu'il intéresse, tout joyeux. Il est capable de sauter à travers la jambe avec une chaise en chaise. Fluff aime les pommes de terre, la viande, le poisson. La nourriture ne connaît pas de mesure. Comment les os de poissons trop manger, alors il commence à faire mal son ventre. Maman lui fait alors des injections. Fluff voir comment elle a pris une seringue, maintenant caché, ou sous un placard ou sous le canapé. Et qu'est-ce qu'il Slastena! Il aime les bonbons et le chocolat. Et pourtant - valériane. Si quelqu'un frottis embouteiller - il la poursuit à travers la pièce. Notre chat est très affectueux. Elle aime s'asseoir sur vos mains pour être frotté ou peignés. Et maman dit qu'il est un médecin, car il est préférable de traiter les comprimés de maux de tête. Nous sommes tous très friands de son vrai membre de la famille - Cannon.