Что эйнштеин сказал перед своей смертью ухаживавшей за ним служанке, которая не з??ала немецкого?

История
Что эйнштеин сказал перед своей смертью ухаживавшей за ним служанке, которая не з??ала немецкого?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расскажите родственникам, что я спрятал деньги,и они ничего не получили
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