Что эйнштеин сказал перед своей смертью ухаживавшей за ним служанке, которая не з??ала немецкого?
История
Что эйнштеин сказал перед своей смертью ухаживавшей за ним служанке, которая не з??ала немецкого?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расскажите родственникам, что я спрятал деньги,и они ничего не получили
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