Что и почему пользуется первостепнным почитанием в иудаизме?

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Что и почему пользуется первостепнным почитанием в иудаизме?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверно, Иудаизм - древнейшая монотеистическая религия на Земле, возраст которой приближается к четырем тысячам лет и которую исповедывают только евреи, т. е. это национальная религия (об этом говорит и название этой веры, произошедшее от имени Иуды - родоначальника самого многочисленного колена Израиля, и от "Иудея" - части территории земли Израиля).  Во-вторых, иудаизм - это не только религия, не только философское учение, но в первую очередь - закон, регламентирующий все без исключения стороны жизни как отдельного человека, так и всего общества в целом. Помимо порядка молитв, соблюдения Торы, субботы и праздников, воспитания детей, имущественных и трудовых отношений, закон этот определяет образ поведения еврея в таких сферах, как питание, гигиена, одежда, супружеские отношения, сбор урожая и многое другое. 
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