Какой из этих камней используют в строительстве , каменный уголь , каменная соль, янтарь , гранит
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Какой из этих камней используют в строительстве , каменный уголь , каменная соль, янтарь , гранит
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Гость:
Каменный уголь и соль в строительстве смешно.Мой ответ гранит
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