Переведи 4837мм=......м........мм 306мм=........см........мм 9000м=.........км 730мм=.......см.........мм 6040м =.....км ........м 39см=........дм.......см 5001м =......км .............м 527см=........дм............см 306...

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Ну что отмечай как лучшее и благодари ) 4837 = 4м 837 мм 306 мм = 30 см 6 мм 9000 м = 9 км 730 мм = 73 см 6040 = 6 км 40 м 39 см = 3 дм 9 см 5001 м = 5 км 1 м 527 см = 52 дм 7 см 306 см = 30 дм 6 см 39 мм = 3 см 9 мм 730 см = 73 дм 527 мм = 52 см 7 мм 306 см = 30 дм 6 см 39 мм = 3 см 9 мм 730 см = 73 дм 527 мм = 52 см 7 мм 306 см = 30 дм 6 см 39 мм = 3 см 9 мм 730 см = 73 дм 527 мм = 52 см 7 мм 7030 мм = 7 м 30 мм 3726 м = 3 км 726 м 9005 мм = 9 м 5 мм 65200 м = 65 км 200 м 23 км 60 м =23060 м 340 дм = 34 м 46000 см = 460 м ФУХ , НУ ТЕБЕ И ЗАДАЮТ