Ученики 7A класса посещают школьную библиотеку . В понедельник в нее пришло 5 учени??ов, во вторник -6 ,в среду -4 ,а в четверг -8 ,в пятницу -7 ,никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд . какое наименьшее количеств...

Математика

Ученики 7A класса посещают школьную библиотеку . В понедельник в нее пришло 5 учени??ов, во вторник -6 ,в среду -4 ,а в четверг -8 ,в пятницу -7 ,никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд . какое наименьшее количество учеников может быть в 7A классе?

Автор: Гость