Ученики 7A класса посещают школьную библиотеку . В понедельник в нее пришло 5 учени??ов, во вторник -6 ,в среду -4 ,а в четверг -8 ,в пятницу -7 ,никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд . какое наименьшее количеств...
Математика
Ученики 7A класса посещают школьную библиотеку . В понедельник в нее пришло 5 учени??ов, во вторник -6 ,в среду -4 ,а в четверг -8 ,в пятницу -7 ,никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд . какое наименьшее количество учеников может быть в 7A классе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Исходя из условия, что никто из учеников не был в библиотеке два дня подряд, посчитаем какое наименьшее количество учеников может быть в 7А классе: пн.+вт.=5+6=11 вт.+ср.=6+4=10 ср.+чт.=4+8=12 чт.+пт. = 15 Ответ: в 7А классе не менее 15 человек.
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