Мальчик обьеденил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу. Потом он разделил эту к??чу на маленькие по 5 семечек. Сколько кучек он получил?

Математика

Мальчик обьеденил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу. Потом он разделил эту к??чу на маленькие по 5 семечек. Сколько кучек он получил?

Автор: Гость