Мальчик обьеденил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу. Потом он разделил эту к??чу на маленькие по 5 семечек. Сколько кучек он получил?
Математика
Мальчик обьеденил 55 кучек по 9 семечек в одну большую кучу. Потом он разделил эту к??чу на маленькие по 5 семечек. Сколько кучек он получил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 55*9 = 495(шт) семечек в одной большой куче 2) 495 : 5 = 99 (шт) кучек он получил Ответ: 99 кучек.
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