Составь словосочитание глаг.+сущ. со словами: С зонтика, с зонтиком,за старичка,за ??таричком,на бороду,на бороде
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Составь словосочитание глаг.+сущ. со словами: С зонтика, с зонтиком,за старичка,за ??таричком,на бороду,на бороде
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Литься с зонтика, ходить с зонтиком, заступиться за старичка, наблюдать за старичком, капнуть на бороду, вырости на бороде
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