Общее сопративление цепи, если R1=2, R2=4 ом равно... а) r= 6ом; в) r= 2ом; с) r= 12ом; д)r=1ом
Физика
Общее сопративление цепи, если R1=2, R2=4 ом равно... а) r= 6ом; в) r= 2ом; с) r= 12ом; д)r=1ом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее сопротивление цепи в последовательном соединении проводников складываются, ответ: a) R=6 Om
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