Среди этих четырех карточек есть 2 одинаковые. какие?
Математика
Среди этих четырех карточек есть 2 одинаковые. какие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 4 карточки одинаковые (просто перевернуть и будет то же самое)
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