Для чего изучают минералы и зачем их нужно охранять
География
Для чего изучают минералы и зачем их нужно охранять
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
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