Что интерисует Пришвина?

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Пришвин писал: «Я ведь, друзья мои, пишу о природе, сам же только о людях и думаю» . Человек — часть природы. Вырубит он леса, загрязнит реки и воздух, уничтожит зверей и птиц — и сам не сможет прожить на мёртвой планете. Поэтому и обращался Пришвин к детям: «Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять - их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая вода - будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные животные - будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе - вода, птице - воздух, зверю - лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу - значит охранять родину. " Книги Пришвина — азбука природы. Многому она научит, многое объяснит. Любил Михаил Михайлович лес. Шёл он туда за открытиями: «Нужно было найти в природе такое, чего я ещё не видел, и может быть, и никто ещё в своей жизни с этим не встречался», — писал Пришвин.