Что изучает раздел науки о языке Словообразование ? С примерами плизз !!
Русский язык
Что изучает раздел науки о языке Словообразование ? С примерами плизз !!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздел науки о языке,который изучает структуру слова-из каких частей оно состоит,значение этих частей и спосоьы образования слова. пример-комфорт дискомфорт,удалый-разудалый плыть-переплыть,всюду-повсюду
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