Какую функцию выполняет лимфатические узлы?

Биология
Какую функцию выполняет лимфатические узлы?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Общее число лимфатических узлов — розовато-серых мягких образований — у человека колеблется от 300 до 400. Они бывают разной формы — круглые, овальные, подковообразные или удлиненные; от 1 до 20 миллиметров в диаметре. Одни из них располагаются непосредственно под кожей, в подкожно-жировой клетчатке, другие — в глубине тела. Название лимфоузлов определяется местом их расположения: затылочные, околоушные, подчелюстные, над- и подключичные, подмышечные, паховые и другие. Лимфатические узлы участвуют в процессах кроветворения. В них образуются лимфоциты, которые с протекающей через узлы лимфой попадают в кровь и разносятся по всему организму. Каждая группа лимфатических узлов — это активный биологический фильтр, защитный барьер, препятствующий распространению по организму вредных веществ — микробов, вирусов, различных ядов, опухолевых клеток и т. п. В лимфатических узлах они задерживаются и обезвреживаются антителами, вырабатываемыми лимфоцитами, а затем поглощаются макрофагами — клетками соединительной ткани. Вот почему при различных воспалительных процессах обычно увеличиваются и нередко становятся болезненными на ощупь регионарные, то есть близлежащие от места воспаления, узлы. Так, при отите (воспалении среднего уха) , ангине прежде всего в болезненный процесс вовлекаются лимфатические узлы щей. Повреждение кожи или мягких тканей ноги часто сопровождается увеличением лимфатических узлов в паху. Проникшая в организм инфекция может вызвать воспаление самих лимфатических узлов — лимфаденит. При этом поражается один узел или несколько.
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