/Что кушали в средневековье перечислите плз

Обществознание
/Что кушали в средневековье перечислите плз
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Картошку кашу и хлеб в средневековья это кушали,густой суп!По праздникам мясо!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
/Что кушали в средневековье перечислите плз
Ответить
Английский язык
В этих предложениях говорится о том , где живут обезьяна, гиппопотам и медведь со своими детьми и что они делают каждый день. Вставь в предложения ...
Ответить
Английский язык
В этих предложениях говорится о том , где живут обезьяна, гиппопотам и медведь со своими детьми и что они делают каждый день. Вставь в предложения ...
Ответить
Английский язык
Рассказ. на английском о красной площади
Ответить
Английский язык
Рассказ. на английском о красной площади
Ответить