/Что кушали в средневековье перечислите плз
Обществознание
/Что кушали в средневековье перечислите плз
Ответ(ы):
Гость:
Картошку кашу и хлеб в средневековья это кушали,густой суп!По праздникам мясо!
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