В этих предложениях говорится о том , где живут обезьяна, гиппопотам и медведь со своими детьми и что они делают каждый день. Вставь в предложения нужные глаголы и прочитай предложения.

Английский язык
В этих предложениях говорится о том , где живут обезьяна, гиппопотам и медведь со своими детьми и что они делают каждый день. Вставь в предложения нужные глаголы и прочитай предложения.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Нечего не понимаю в этом англ яз
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