В этих предложениях говорится о том , где живут обезьяна, гиппопотам и медведь со своими детьми и что они делают каждый день. Вставь в предложения нужные глаголы и прочитай предложения.

Английский язык

В этих предложениях говорится о том , где живут обезьяна, гиппопотам и медведь со своими детьми и что они делают каждый день. Вставь в предложения нужные глаголы и прочитай предложения.

Автор: Гость