Нам задали подобрать к существительным имена прилагательные из сказки о рыбаке и рыбке.какие прилагательные подойдут под:землянка корыто трава рыбка слово голос чудо корыто баба труба вороты крестьянка дорянка душегрейка кичка ...

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Нам задали подобрать к существительным имена прилагательные из сказки о рыбаке и рыбке.какие прилагательные подойдут под:землянка корыто трава рыбка слово голос чудо корыто баба труба вороты крестьянка дорянка душегрейка кичка перстни сапожки слуги царица царство пряник вины стража невежа палаты владычица буря волны
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