Составить предложения из слов: There, a lot of, were, in, children, park, the.
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Составить предложения из слов: There, a lot of, were, in, children, park, the.
Ответ(ы):
Гость:
There were a lot of children in the park
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