Помогите упростить выражение и найти его значение : а+2:4+3а-1:3+а-2:2 при а = -2
Математика
Помогите упростить выражение и найти его значение : а+2:4+3а-1:3+а-2:2 при а = -2
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