Помогите упростить выражение и найти его значение : а+2:4+3а-1:3+а-2:2 при а = -2

Математика
Помогите упростить выражение и найти его значение : а+2:4+3а-1:3+а-2:2 при а = -2
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Проверенные ответы содержат надёжную, заслуживающую доверия информацию, оценённую командой экспертов. На "Знаниях" вы найдёте миллионы ответов, правильность которых подтвердили активные участники сообщества, но Проверенные ответы - это лучшие из лучших.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите упростить выражение и найти его значение : а+2:4+3а-1:3+а-2:2 при а = -2
Ответить
Английский язык
Составить предложения из слов: There, a lot of, were, in, children, park, the.
Ответить
Математика
9десятковтысяч,3единиц и 5сотен Сумма трёх одинаковых чисил ровна 5700.Укажи чему р??вно второе слагаемо Уменьшаное равно 840,разность в3раза м...
Ответить
Математика
9десятковтысяч,3единиц и 5сотен Сумма трёх одинаковых чисил ровна 5700.Укажи чему р??вно второе слагаемо Уменьшаное равно 840,разность в3раза м...
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйста! ☺ Сочинение по казахскому языку на тему независимый казахстан. С переводом на русский. ЗАРАНИЕ СПАСИБО ! ☺
Ответить