1) These jeans____________Carol`s.____________ are Colin`s 2) This pullover isn`t Colin`s.__________ is Mr Evans` что нужно вставить вместо пробелов?((
Английский язык
1) These jeans____________Carol`s.____________ are Colin`s 2) This pullover isn`t Colin`s.__________ is Mr Evans` что нужно вставить вместо пробелов?((
Ответ(ы):
Гость:
1) These jeans is carols.We are colins 2) This pullover isnt colins it is Mr Evans
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Английский язык
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