Что лишнее 1)сосна ель сирень лиственница 2) холодильник утюг телевизор вагон 3)сам??лёт автомобиль театр поезд 4)книга фильм газета журнал

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Что лишнее 1)сосна ель сирень лиственница 2) холодильник утюг телевизор вагон 3)сам??лёт автомобиль театр поезд 4)книга фильм газета журнал
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Сирень 2.вагон 3.театр 4.фильм
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