Помогите решить задачу ? Длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больше его шири??ы, причем ширина на 20 метров меньше длины. Найди площадь дна бассейна

Математика

Помогите решить задачу ? Длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больше его шири??ы, причем ширина на 20 метров меньше длины. Найди площадь дна бассейна

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