Помогите решить задачу ? Длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больше его шири??ы, причем ширина на 20 метров меньше длины. Найди площадь дна бассейна
Математика
Помогите решить задачу ? Длина дна прямоугольного бассейна в 5 раз больше его шири??ы, причем ширина на 20 метров меньше длины. Найди площадь дна бассейна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Длина -5х= х+20 Ширина - Х S=x*5x 5x=x+20 5x-x=20 4x=20 X=20/4 X=5 5x=5*5=25 S=5*25 S= 125 Ответ: площадь бассейна 125 м^2
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