Выразите скорость в других единицах: 20 км/ч= .... м/с; 72 м/с=... км/ч.
Физика
Выразите скорость в других единицах: 20 км/ч= .... м/с; 72 м/с=... км/ч.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20 км= 20x1000: 3600= 55км/ч 72 м\с = 72x1000:3600=20 м\с
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