Решите пж 2 (3x+1)-5 (x+1) при x=2
Алгебра
Решите пж 2 (3x+1)-5 (x+1) при x=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2(3x+1)-5(x+1)=6x+2-5x-5=x-3
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