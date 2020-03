Помогите пожалуйста.Вот не шарю.

Гость: Гость:

Тебе нужно написать предложения двумя разными способами. Они есть в примере. Перевод примеров: 1.Они путешествуют по России и за границей путешествую тоже. 2.Они путешествуют по России и за границей путешествую также. В общем к каждому предложению пишешь два варианта. В первом приписываешь в конце as well, во втором после подлежащего also.