Помогите пожалуйста.Вот не шарю.
Английский язык
Помогите пожалуйста.Вот не шарю.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно написать предложения двумя разными способами. Они есть в примере. Перевод примеров: 1.Они путешествуют по России и за границей путешествую тоже. 2.Они путешествуют по России и за границей путешествую также. В общем к каждому предложению пишешь два варианта. В первом приписываешь в конце as well, во втором после подлежащего also.
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