Помогите пожалуйста.Вот не шарю.

Английский язык
Помогите пожалуйста.Вот не шарю.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тебе нужно написать предложения двумя разными способами. Они есть в примере. Перевод примеров: 1.Они путешествуют по России и за границей путешествую тоже. 2.Они путешествуют по России и за границей путешествую также. В общем к каждому предложению пишешь два варианта. В первом приписываешь в конце as well, во втором после подлежащего also. 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите пж 2 (3x+1)-5 (x+1) при x=2
Ответить
Физика
Выразите скорость в других единицах: 20 км/ч= .... м/с; 72 м/с=... км/ч.
Ответить
Русский язык
Как правильно кухОнный или кУхонный
Ответить
Математика
1. В спортивном клубе занимаются три футбольные команды. В одной из них 22 спортсмена, в другом на 8 спортсменов больше, а в третьей в 2 раза меньш...
Ответить
Математика
Помогитеее плизз Найдите объём прямоугольного параллепипеда,измерения которого равны четыре девятых метра,три четвёртых метра,одна третья метра пли...
Ответить