Что лучше поглотит загрязнение в стакане с подкрашенной водой, таблетки активиро??анного угля или растертый в порошок активированный уголь

Химия

Что лучше поглотит загрязнение в стакане с подкрашенной водой, таблетки активиро??анного угля или растертый в порошок активированный уголь

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