Что лучше поглотит загрязнение в стакане с подкрашенной водой, таблетки активиро??анного угля или растертый в порошок активированный уголь
Химия
Что лучше поглотит загрязнение в стакане с подкрашенной водой, таблетки активиро??анного угля или растертый в порошок активированный уголь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Порошок, т.к. у него больше площадь поверхности реакции.
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