Даны два числа a и b. Каков знак их произведения, если: а) аlt;0, blt;0; б) аgt;0, bgt;0? От??ет напишите в виде неравенства.

Математика

Даны два числа a и b. Каков знак их произведения, если: а) аlt;0, blt;0; б) аgt;0, bgt;0? От??ет напишите в виде неравенства.

Автор: Гость