Что мне делать напишите пожалуйста ? Скажи что не так . 1.They live in house. 2.We know the name. 3.It like fish. 4.They play chess every day. 5.He washes his bike every day. 6.Mike wants to come. 7.We like to sing. 8....

Английский язык

Что мне делать напишите пожалуйста ? Скажи что не так . 1.They live in house. 2.We know the name. 3.It like fish. 4.They play chess every day. 5.He washes his bike every day. 6.Mike wants to come. 7.We like to sing. 8.She comes at 3 o clock.

Автор: Гость