Поезд Волгоград - Москва отправляется в 13:20, а прибывает в 6:20 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? Как решали?если можно напишите

Математика
Поезд Волгоград - Москва отправляется в 13:20, а прибывает в 6:20 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? Как решали?если можно напишите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
17 часов. от 24 00 отнимаем 13 20 и прибавляем 6 20
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