Поезд Волгоград - Москва отправляется в 13:20, а прибывает в 6:20 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? Как решали?если можно напишите

Математика

Поезд Волгоград - Москва отправляется в 13:20, а прибывает в 6:20 на следующий день (время московское). Сколько часов поезд находится в пути? Как решали?если можно напишите

Автор: Гость