Решите уравнение: (5x-1)*-(3x+2)*+(x-1)•(x+-1)=x-4

Алгебра
Решите уравнение: (5x-1)*-(3x+2)*+(x-1)•(x+-1)=x-4
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Алгебра
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