Решите 22 номер , задачу, заранее спасибо!!

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Просто подставить в данную формулу 16.2Дж=360 Нм *х²/2 х²=16.2*2360=0.09 х=√0.09=0.3м Ой блин, прости, решила 20. 22. пусть х-Б 1.4х-А (х+1.4х)1.5=2.4х1.5=1.6х-В кстати говоря победитель сложим все голоса 1.4х+х+1.6х=4х 1.6х4х *100=0.4*100=40%